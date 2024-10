Scambi Italia-Libia, Lombardia terza regione con 826 milioni

Promos Italia, l'agenzia delle Camere di commercio per l'internazionalizzazione delle imprese, partecipa oggi al Business Forum Italia Libia a Tripoli. "Questa missione - ha dichiarato Giovanni Rossi, direttore generale di Promos Italia - rappresenta un'importante occasione per intensificare il business tra le imprese italiane e libiche.

Come Promos Italia siamo pronti a supportare concretamente questa collaborazione, facilitando lo sviluppo di partnership commerciali e tecnologiche, con particolare attenzione all'innovazione e alla sostenibilità delle Pmi".

Diversi gli strumenti individuati per la cooperazione, tra cui lo scambio di delegazioni commerciali, la condivisione di informazioni economiche, il supporto reciproco nell'organizzazione di fiere ed eventi, e la promozione di partnership in settori strategici quali commercio, digitale, energia, sostenibilità, educazione e ricerca.

Secondo i dati Istat-Coeweb, valgono 4,7 miliardi gli scambi tra Italia e Libia nei primi sei mesi 2024, in crescita del 7,4 per cento in un anno. La Lombardia è la terza regione italiana per scambi, dopo Sardegna e Sicilia, con 826 milioni, in crescita del 64,4% in un anno. In regione, prima per scambi è Pavia con 681 milioni, poi ci sono Bergamo con 58 milioni e Milano con 49 milioni.

Tra i settori si esporta di più nel petrolifero con prodotti raffinati, negli alimentari e apparecchi elettrici, a fronte di un import in prevalenza di petrolio.



