Il Monza è ancora in emergenza contro l'Atalanta

Il Monza è reduce, per la prima volta in stagione, da tre risultati utili consecutivi: punti importanti per la classifica dei brianzoli che si apprestano ora a sfidare in trasferta l'Atalanta. Una partita difficile che arriva con l'emergenza infortuni ancora in corso per Alessandro Nesta.

A Bergamo non saranno disponibili Samuele Birindelli, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Andrea Petagna, oltre a Warren Bondo, squalificato. Resta ancora in dubbio la titolarità di Daniel Maldini: l'attaccante biancorosso è sulla via del recupero, ma non è ancora al 100%. Potrebbe trasformarsi in una soluzione a partita in corso, come contro il Venezia, con Gianluca Caprari pronto a prendersi nuovamente una maglia da titolare.



