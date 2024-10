Identificato il killer di Saronno, è in fuga, forse in Svizzera

I carabinieri sono convinti che il killer di Saronno (Varese) sia un albanese di 40 anni con precedenti per droga, rapina e tentato omicidio. Lo cercano perché è accusato di aver ucciso domenica sera per strada un ucraino di 46 anni, senza fissa dimora, senza un motivo preciso o forse per futili motivi. I militari di Saronno e del nucleo investigativo di Varese, coordinati dal pm di Busto Arsizio, sono sono certi che i due non si conoscessero.

Potrebbe essere stata una lite per banali motivi a portare all'omicidio con due colpi di pistola che hanno raggiunto la vittima al torace. L'albanese è stato identificato attraverso il filmati delle telecamere di sorveglianza ed è in fuga. I militari hanno spiegato che non ha una dimora fissa e che vive di espedienti. Ieri i carabinieri sono andati a cercarlo inutilmente in uno stabile abbandonato e fatiscente rifugio di disperati a Cairate (Varese).

Le ricerche del killer in fuga si estendono anche in Svizzera, dove potrebbe essere andato quando non era ancora stato identificato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA