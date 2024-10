Giovanni Nuti canta Alda Merini a 15 anni dalla scomparsa

Per il quindicesimo anniversario della scomparsa di Alda Merini, il 4 novembre il Teatro Elfo-Puccini di Milano ospiterà il concerto 'Usa la tua pazzia - Giovanni Nuti canta Merini e Manganelli" con cui Nuti rende omaggio ai due poeti musicando i loro testi.

"Giorgio Manganelli è stato molto importante nella vita e nel percorso artistico di Alda Merini: è stato il suo mentore e il suo primo grande amore - ricorda Giovanni Nuti, che ha collaborato per 16 anni con la poetessa dei Navigli - Musicare le poesie di Manganelli è stato come dare seguito a un desiderio di Alda Merini, che mi presentò la figlia di Giorgio, Lietta. È come se volesse con quel gesto stabilire un contatto tra il lascito di Giorgio Manganelli e il suo. Questo progetto nasce con il pieno supporto di Lietta, che mi ha aiutato a selezionare le poesie di suo padre. Ci sono anche alcuni versi inediti che Alda mi dettò dedicati a Manganelli che sono diventati canzoni".

Ad accompagnare Giovanni Nuti sul palco ci sarà la band composta da José Orlando Luciano (pianoforte e tastiere), Tia Airoldi (chitarra), Simone Rossetti Bazzaro (violino), Raffaele Kohler (tromba), Carlo Giardina (basso) ed Emiliano Oreste Cava (batteria e percussioni).

Lo spettacolo ha il Patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano, ed è organizzato dall'Associazione Alda Merini, in collaborazione con CETEC-Spazio Alda Merini e con il sostegno de Il Circolo Navigli-Artisti e Patriottica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA