A Milano sequestrati 80mila giochi di Halloween non a norma

Cerchietti decorativi di Halloween, zucche, streghe, maschere, piccoli e grandi pupazzi di peluche.

Sono solo alcuni dei circa 80mila giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Polizia locale di Milano nei giorni scorsi al termine di perquisizioni a Milano, Concorezzo e Brugherio (Monza e Brianza).

Le perquisizioni, durate tre giorni in considerazione del quantitativo di merce, hanno consentito agli agenti di censire oggetti per un valore totale di circa 650mila euro.

I giochi erano immagazzinati in tre depositi, per un totale di 23mila metri quadrati utilizzati da due società commerciali amministrate da cittadini cinesi, entrambi denunciati per aver introdotto prodotti pericolosi in violazione alle normative europee sulla sicurezza dei giocattoli e per frode in commercio.

I giocattoli sequestrati, alcuni realizzati in tessuto morbido e flessibile, altri in plastica dura, erano solo apparentemente idonei al gioco per bambini sotto i tre anni ma risultavano in realtà molto fragili.

"In prossimità delle feste aumentiamo i controlli - ha spiegato Gianluca Mirabelli, comandante della Polizia locale, che ha presentato i risultati dell'operazione insieme all'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -, per fronteggiare la grande immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la sicurezza delle persone e in particolare dei bambini". Nelle prossime settimane sarà avviato l'iter necessario per inserire i prodotti sequestrati, tramite il Ministero della Salute, nel sistema d'allarme europeo Rapex affinché la commissione Europea sancisca il divieto di commercializzazione sul territorio degli Stati membri.



