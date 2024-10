Ghali: 'In Palestina non è guerra ma genocidio'

"Non sono stato invitato forse perché parlo di Palestina che non è proprio una guerra ma un genocidio": così Ghali, appena prima di salire sul palco del Forum di Assago per aprire il suo tour, ha commentato la sua assenza al concerto per la Pace che si è tenuto il 23 ottobre scorso sempre all'Unipol Forum.

Il suo management, Exit, ha poi precisato che l'artista era stato invitato a partecipare, "ma visto che coincideva con le prove del tour e gli impegni, non glielo abbiamo detto anche per tutelarlo, visto che sta passando un momento particolare". Anche Friends and partners, organizzatori del concerto per la pace, confermano che l'artista di 'Casa mia', che sul palco dell'ultimo festival di Sanremo aveva detto 'stop al genocidio', era stato invitato a partecipare al live per la pace di Milano.



