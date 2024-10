De Gregori, residenza milanese all'Out Off per 20 concerti

Parte il 29 ottobre il viaggio di Francesco De Gregori attraverso le 'gemme' meno conosciute del suo vasto repertorio, protagoniste dei 20 concerti dello spettacolo 'Nevergreen (Perfette sconosciute)', al Teatro Out Off di Milano. La residenza a Milano, in un luogo intimo da 200 spettatori a sera, segue il successo dei live del 2019 al Teatro Garbatella di Roma dal titolo 'Off The Record'.

La scaletta sarà diversa ogni sera e non mancheranno ospiti a sorpresa, colleghi e amici che condivideranno con De Gregori una selezione di sue canzoni raramente proposte dal vivo. Sul palco, la band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Primiano Di Biase (hammond e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Dallo spettacolo nascerà anche un documentario prodotto da Our Films e Friends TV con la produzione esecutiva di Darallouche Film e con la regia di Stefano Pistolini.



