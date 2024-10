Dati rubati: Pazzali si autosospende da Fondazione Fiera

Enrico Pazzali, coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi, si è auto-sospeso dal ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, comunicando la sua decisione in serata al comitato esecutivo dell'ente che già si era riunito in mattinata.

Dopo l'autosospensione di Pazzali, come da statuto della Fondazione Fiera Milano i poteri passano integralmente al vicepresidente vicario Davide Corritore.

"Il Comitato esecutivo di Fondazione Fiera Milano - si legge in una nota - ha preso atto della determinazione da parte del presidente Enrico Pazzali di autosospendersi dalle proprie funzioni al fine di potersi dedicare efficacemente alla propria difesa".



