Agguato nel Varesotto, uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco

Uno straniero è stato ucciso ieri sera in un agguato in centro a Saronno (Varese). La notizia è trapelata soltanto stamani. I carabinieri, che conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Francesca Parola, mantengono il riserbo anche sul possibile movente. Il solo dato certo è che l'uomo è stato ammazzato con colpi d'arma da fuoco in quello che, a prima vista, sembra un regolamento di conti. La vittima è stata identificata.

Gli investigatori cercano testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.



