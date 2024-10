Juventus: Thiago Motta, alla fine potevamo vincere

"Siamo andati andati in svantaggio con due rigori. Siamo riusciti a mantenerci in partita, dopo il loro quarto gol è diventato tutto più difficile perché l'Inter è venuta fuori. Potevano chiudere loro la partita, noi potevamo vincerla dopo il 4-4. Devo analizzarla bene, sono successe tante cose". Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta, intervistato da Sky dopo il pareggio contro l'Inter.

"Ogni gara ha una storia diversa, oggi abbiamo sofferto in fase difensiva, al di là aver trovato di fronte a noi una grande squadra - dice ancora -. Non era successo fino a qui di lasciare tante occasioni da gol all'avversario, però dall'altra parte abbiamo sempre creato pericoli. È stata una partita aperta, sulla fascia sinistra loro è stata una gara interessante perché siamo riusciti a metterli in difficoltà".



