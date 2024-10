In metropolitana con coltelli e manganello, arrestato a Milano

In una borsa aveva un manganello, due coltelli, un tirapugni e un'arma artigianale realizzata con un filo d'acciaio idonea allo strangolamento. Un 49enne italiano è stato arrestato ieri dalla Polmetro, dopo essere stato fermato sulla M3 alla stazione Centrale di Milano per un controllo.

Alla vista degli agenti, avrebbe cercato di allontanarsi e, una volta bloccato, è stato trovato anche con una piccola dose di cocaina. L'uomo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, ha dichiarato alla polizia che stava andando alla manifestazione per la pace, 'Fermiamo le guerre'. Nella sua abitazione nella Bergamasca, sono poi stati rinvenuti anche 24 grammi di marijuana, otto piantine e un bilancino di precisione.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di porto di armi e oggetti atti a offendere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA