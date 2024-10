Vela: approda al mezzo secolo Campionato Invernale Interlaghi

Approda al numero 50, mezzo secolo, la prossima edizione del Campionato Invernale Interlaghi-Trofeo Neomarine di vela - presentato oggi -, organizzato dalla Società Canottieri Lecco, e in programma nel Golfo di Lecco dall'1 al 10 novembre.

Sono tre gli eventi velici, a calendario Fiv. Si comincerà l'1 e il 2 novembre con la "Coppa dei Bravi" - Trofeo Kong regata match-race (sfide uno contro uno stile Coppa America) su imbarcazioni della classe RS21. In lizza otto timonieri: Maria Vittoria Marchesini (Luna Rossa), Torben Grael, Tommaso Chieffi, Lorenzo Bressani, Niccolò Bianchi, Stefano Roberti, Fabio Mazzoni e Roberto Spata. Maria Vittoria Marchesini, del team Prada che ha conquistato la Coppa America femminile a Barcellona su Luna Rossa Prada Pirelli (la Puig Women America's Cup) battendo le quotate inglesi, sostituisce Mauro Pelaschier che ha dovuto dare forfait.

La Coppa sarà una regata a scopo benefico, il ricavato delle iscrizioni andrà a "Projeto Grael" la Fondazione brasiliana a favore dei bambini di strada curata dal grande velista Torben Grael.

Nel pomeriggio del 2 e per tutto il 3 novembre, per la prima volta a Lecco, debutterà una regata Para-Sailing riservata alle classi 2.4 mR e Hansa 303 (singolo e doppio). In palio il Trofeo "Anmig Lecco".

Il 9/10 novembre sarà la volta delle regate dell'edizione numero 50 del Campionato Invernale Interlaghi-Trofeo Neomarine, sempre nel Golfo di Lecco. Sei le classi ammesse: Fun, H22, J24, Meteor, Orc ed Rs21. In tutto verranno disputate sei prove sfruttando il Tivano (vento da Nord) la mattina con barche in acqua alle 8,30 e la Breva (vento da Sud) il pomeriggio.

Giovedì 31 ottobre nella sala Conferenze di Confcommercio a Lecco (piazza Garibaldi, 4) proposta con il Panathlon Club Lecco sul tema: "Dalla Coppa America alla vela Oceanica - i grandi skipper si raccontano".



