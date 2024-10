Spara e uccide l'amante della moglie, arrestato nel Milanese

Un 78enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rho per l'omicidio volontario di un 45enne albanese, al quale avrebbe sparato un colpo di pistola la notte fra venerdì e sabato a Garbagnate Milanese nell'hinterland del capoluogo lombardo.

Secondo quanto ricostruito, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due nell'abitazione del più anziano.

La vittima, infatti, pare avesse una relazione con la moglie dell'arrestato e che, la notte scorsa intorno alle 3, si trovassero tutti insieme nell'appartamento della coppia. La lite sarebbe scaturita da un'aggressione subita dalla donna, anche lei albanese, da parte del suo connazionale in presenza del figlio minorenne.

L'arma del delitto, una Beretta calibro 22 - detenuta regolarmente, ma in un domicilio non autorizzato - è stata posta sotto sequestro e il 78enne è ora a San Vittore.



