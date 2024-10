Presidio per diritti lavoro davanti negozio Montblanc a Milano

Un presidio organizzato dalla rete "Campagna Abiti Puliti" si è tenuto questo pomeriggio davanti al negozio Montblanc, in Galleria Corso Vittorio Emanuele II, a Milano. La protesta è stata organizzata dal sindacato Sudd Cobas, che ne ha dato notizia, nell'ambito di una mobilitazione internazionale e nazionale. Iniziative solidali con i lavoratori in appalto della Montblanc di Campi Bisenzio (Firenze) si sono svolte oggi davanti alle boutique a Ginevra, Basilea, Zurigo, Berlino e Lione a cui si aggiungono i presidi ai negozi di Milano, Napoli, Roma, Bologna, Torino e Verona.

"Mathieu Jotterand, deputato del Parlamento Cantonale di Ginevra (dove ha sede il fondo finanziario Richemont) ha annunciato che promuoverà un interrogazione urgente per sospendere l'accordo fiscale tra Richemont ed il Cantone di Ginevra finché i diritti dei lavoratori di Campi Bisenzio non saranno rispettati", viene spiegato.

Una Convergenza Europea per sostenere i lavoratori di Campi Bisenzio resa possibile dal sostegno alla causa della campagna internazionale Abiti Puliti, organizzazioni sindacali, associazioni e collettivi.

Il sindacato e i lavoratori "tornano con forza a richiedere al fondo finanziario Richemont, proprietario del brand, il ricollocamento nella filiera Montblanc dei lavoratori di Campi Bisenzio con il mantenimento dei diritti e dei contratti ottenuti con la sindacalizzazione dopo anni di superfruttamento.

Altro che eccellenze 'Made in Italy'. La vergogna di operai pagati 3 euro l'ora per turni di 12 ore al giorno che producono borse da 1700 euro ci devono fare parlare di 'Shame in Italy'".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA