Milano capitale innovazione con Zero One Hundred Conference

Milano punta a consolidare il suo ruolo di capitale dell'innovazione ospitando per la prima volta un evento internazionale dedicato al mondo del capitale privato, venture capital e private equity.

Dal 28 al 30 ottobre la città ospiterà per la prima volta, nella sede di Borsa Italiana, 'Zero One Hundred Conference Mediterranean', che mette in relazione i principali operatori di fondi di investimento locali e globali.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Zero One Hundred Conferences, l'assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Milano e Milano&Partners, l'agenzia creata dal Comune e dalla Camera di commercio per attrarre turismo, talenti, investimenti.

"Sono già 650 i fondi internazionali che hanno confermato la loro partecipazione - ha spiegato Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano -. Arrivano da tutto il mondo". Milano punta così a diventare sempre più un punto di riferimento di questo mondo. "È il primo obiettivo che abbiamo da amministratori della città - ha proseguito Cappello -. Il secondo obiettivo è che si crei quella rete fondamentale per i fondi italiani, che possono incontrarsi con quelli stranieri e viceversa. Questo network va a beneficio del Paese e non solo di Milano".



