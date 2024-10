Ragazza uccisa a coltellate nella Bergamasca, fermato un amico 19enne

Sara Centelleghe, di quasi 19 anni, è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale.

Le indagini per la morte di Sara Centelleghe condotte dal pm titolare del caso Giampiero Golluccio si sono concentrate su un ragazzo di 19 anni, amico della vittima, che i carabinieri stanno sentendo ormai da ore nella caserma di Costa Volpino e che avrebbe fatto le prime ammissioni. Il giovane si trovava nella casa della diciottenne, mentre l'amica sarebbe scesa a prendere delle bibite a un distributore automatico.

Sul posto i carabinieri indagano per accertare la dinamica del delitto, il movente e le responsabilità.

Secondo quanto si è appreso, la ragazza, di nazionalità italiana, è stata aggredita nel suo appartamento di Costa Volpino, in un condominio di via Nazionale, vicino al Municipio, da una persona durante la notte scorsa. Dai primi riscontri non si tratterebbe di una rapina finita in omicidio. Gli investigatori indagano in particolare tra le conoscenze della vittima.

La giovane, studentessa che avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni, si trovava nel suo appartamento con un'amica. Secondo una prima ricostruzione, attorno all'1.15 l'amica è scesa per andare a comprare bevande a un distributore automatico e al suo ritorno avrebbe trovato l'amica accoltellata in casa. Ha urlato e chiesto aiuto, sono intervenuti i vicini che hanno cercato di rianimarla, ma all'arrivo dei sanitari era già morta. Non è stato portato via nulla dall'appartamento e si esclude una rapina così come l'omicidio in ambito familiare.

Sara Centelleghe viveva nell'appartamento di via Nazionale con la madre separata ed era una studentessa dell'istituto professionale socio sanitario di Lovere (Bergamo). In caserma al momento stanno sentendo la sua amica e i vicini.

