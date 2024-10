Permira entra in K-Way con il 40% e affianca Basicnet

Permira entra in K-Way dove compra circa il 40% del capitale e affianca la famiglia Boglione, che resta socia al 60% tramite Basicnet, per dare un ulteriore sviluppo al marchio.

Nato a Parigi nel 1965, K-Way si è affermato come brand lifestyle a forte crescita focalizzato sull'outdoor. Il brand è l'ideatore della iconica giacca impermeabile richiudibile 'Claude', caratterizzata dalla zip colorata e dal logo ispirato alla bandiera francese.

Nell'ambito dell'operazione, K-Way viene valutata a un enterprise value di 505 milioni di euro e il corrispettivo incassato da Basicnet sarà compreso approssimativamente tra 180 e 190 milioni. Nell'ambito dell'operazione BasicNet garantirà al gruppo K-Way Way un vendor loan di 65 milioni.

Marco Boglione, presidente e fondatore della società torinese quotata a Piazza Affari che controlla anche marchi come Superga oltre a K-Way, parla di "momento importante come solo altri due lo sono stati prima nella storia della BasicNet: l'acquisizione del Maglificio Calzificio Torinese nel 1994 e la quotazione in Borsa nel 1999. Abbiamo fortemente voluto questa operazione strategica e diamo il benvenuto a Permira, uno degli investitori più prestigiosi e specializzati al mondo nel nostro settore".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA