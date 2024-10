Intesa Sanpaolo forma i manager culturali, al via il corso

Intesa Sanpaolo pensa alla gestione del patrimonio artistico anche con la formazione dei manager culturali che dovranno occuparsene: questo è l'obiettivo del corso di alta Formazione per manager culturali, di cui il 24 gennaio partirà la quinta edizione.

Sono stati 126 i diplomati nei primi quattro cicli (a cui erano arrivate 1600 domande non solo dall'Italia ma anche dall'estero). Nella quinta edizione i posti a disposizione sono trenta, con 14 borse di studio. Possono fare domanda entro il 12 gennaio i laureati con almeno un anno di esperienza lavorativa, preferibilmente nella gestione di musei, archivi e patrimoni artistici di imprese e privati.

Fra i temi trattati nei cinque moduli di lezioni che si svolgeranno fino al 24 maggio dal vivo a Milano e Torino (venerdì e sabato dalle 9:30 alle 18:30) e con una serie di webinar (il venerdì dalle 16:30 alle 18:30) ci sono l'inquadramento del management culturale in ottica CSR (quindi di responsabilità sociale aziendale), il contesto giuridico istituzionale in Italia e all'estero, la dimensione economico-finanziaria e contabile dei beni e delle attività culturali, le prassi innovative di heritage management, il collection management in ambito privato e aziendale, la dimensione economico-finanziaria e contabile dei beni e delle attività culturali, le strategie di valorizzazione e di ampliamento della fruizione di patrimoni corporate e privati, il project management e i principali trend dell'innovazione tecnologica e le ricadute nel settore culturale. A queste 144 ore di lezioni in presenza e 18 in web learning, tenute da docenti universitari ma anche manager della cultura e d'impresa, direttori e funzionari museali - a sottolineare l'importanza della collaborazione pubblico privato - si aggiungeranno visite a luoghi d'arte e un project work.

Guido Guerzoni, docente della Bocconi, coordina il corso realizzato da Intesa Sanpaolo con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura e Digit'Ed e ideato con il contributo scientifico della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali del ministero della Cultura.

Sono consultabili sul sito formazione.digited.it/ tutte le informazioni e i costi del corso che rientra nel progetto Cultura per la tutela, gestione e valorizzazione delle collezioni d'arte di Intesa Sanpaolo formate da oltre 35mila opere, le Gallerie d'Italia con i musei a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, l'Archivio Storico del Gruppo, il progetto Restituzioni.



