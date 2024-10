Da Eataly Milano in scena giovani talenti della cucina italiana

Si comincia mercoledì 6 novembre con gli chef Isabella Potì e Nicolas Cuevas della Bros' Trattoria, di Scorrano in provincia di Lecce. L'appuntamento da Eataly Smeraldo Milano per quella che sarà la prima delle diciassette serate di: "Giovani Talenti: incontro con la cucina del futuro". Un percorso, organizzato con la collaborazione di Identità Golose, per presentare al grande pubblico le nuove tendenze della cucina d'autore, promuovere il talento e la creatività dei futuri protagonisti della gastronomia italiana, raccontare i loro territori e i prodotti che li rendono speciali e unici.

Il palinsesto dell'iniziativa, che avrà come palcoscenico il rinnovato spazio milanese di Eataly in piazza XXV aprile, si svilupperà dal prossimo novembre e per tutto il 2025 e metterà sotto i riflettori una selezione dei migliori giovani chef provenienti da ogni angolo di Italia. Cuochi capaci di innovare e di narrare, con un linguaggio contemporaneo, storie che contribuiscono a ridefinire i canoni della cucina di qualità.

"Eataly Smeraldo - ha detto Andrea Cipolloni, Group Ceo Eataly - vuole presentare, nella sua nuova veste e con la sua nuova immagine, un ricco programma di momenti gastronomici, eventi culturali e musicali. Abbiamo pensato a una serie di cene dedicate ai giovani talenti e alla cucina del futuro per permettere ai nostri clienti di partecipare a vere e proprie esperienze, attraverso le quali scoprire la scena culturale gastronomica di oggi e di domani".

Dopo il primo evento del 6 novembre le cene d'autore già annunciate sono quelle di mercoledì 27 novembre con l'aperitivo didattico e la cena interpretati da Nicolò Quarteroni e dallo chef Alessio Manzoni del Ferdy Wild di Lenna (Bg) e, a seguire, mercoledì 11 dicembre, con la medesima formula aperitivo e cena, con la chef calabrese classe 1987 Caterina Ceraudo del Dattilo di Strongoli (Kr), ristorante con 1 stella Michelin.

Fra gli ospiti più attesi di "Giovani talenti", Davide Marzullo di Trattoria contemporanea, Davide Di Fabio di Dalla Gioconda, Gaetano Torrente di Al Convento e Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti di Retroscena. Info e prenotazioni su www.eataly.net.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA