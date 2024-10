A Milano più vigili di quartiere in strada da fine novembre

Milano potenzia la figura del vigile di quartiere anche grazie alle nuove assunzioni nella Polizia locale e l'obiettivo del neo comandante del corpo, Gianluca Mirabelli, è quello di partire con i nuovi turni da fine novembre.

"Ho sentito dire che i vigili vengono buttati fuori dagli uffici ma quelli in ufficio sono già diminuiti di una buona percentuale - ha spiegato Mirabelli a margine di una commissione consiliare -. Molto meno della metà del corpo è in ufficio. A gennaio arriveranno in strada altri 150 colleghi, le pattuglie quindi saranno di più".

Con i vigili di quartiere ci saranno cinque macchine di ghisa per Municipio per ogni turno, quindi 10 macchine al giorno per quartiere, in tutto quindi a Milano ogni giorno nei nove quartieri ci saranno 90 vigili, per ogni turno, a presidiare il territorio.

"Ci sarà un incontro con i sindacati per alcuni dettagli ma credo che a fine novembre si potrà partire - ha aggiunto -.

Questi vigili avranno compiti di pattugliamento, di posti di blocco, presidieranno gli incroci, i mercati, avranno rapporti con i commercianti, si occuperanno di violazione del codice della strada, saranno i ghisa. Oggi con il numero di assunzioni riusciamo a migliorare la qualità di interventi e il numero".

Quindi i vigili saranno di più in strada, a presidiare gli incroci, nei quartieri ma anche attraverso i posti di blocco. "È una settimana che ci stiamo riappropriando dei posti di blocco, quattro uomini per ogni posto di controllo - ha concluso -. In una settimana facendone uno per Municipio di 45 minuti abbiamo identificato 2500 persone, che transitano sul territorio di Milano. Se non vogliamo chiamarla sicurezza questa... è un esempio banale di quello che possiamo fare e stiamo facendo".

L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha ricordato il piano di assunzioni messo in campo dal Comune, con 707 vigili già assunti. "Ad oggi siamo a 23 pattuglie in più in media al giorno in strada", ha concluso.



