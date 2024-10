A Milano allerta gialla per il maltempo da domani alle 12

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle 12 di domani, sabato 26 ottobre. Lo rende noto il Comune di Milano, invitando i cittadini "a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi".

Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.



