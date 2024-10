Trasporto merci su gomma, la sfida dell'elettrificazione

Dopo il lancio della Pun (Piattaforma Unica Nazionale) da parte di Mase, Gse e Rse, anche il Regolamento sull'infrastruttura di carburanti alternativi (Afir) dà una forte spinta allo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica che accompagni l'Italia nel percorso di decarbonizzazione dei trasporti tracciato dall'Europa. Di questi obiettivi e delle strategie da realizzare si è discusso in occasione del convegno 'Sulla strada della sostenibilità: la sfida internazionale dell' elettrificazione del trasporto merci su gomma', organizzato da Rse nell'ambito di e_mob, la conferenza nazionale annuale sul presente e sul futuro della mobilità elettrica in Italia.

Alla tavola rotonda hanno preso parte istituzioni, stakeholder e imprese. "Gli autocarri, pur rappresentando meno del 4% del parco veicolare, sono responsabili di oltre il 25% delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal settore dei trasporti su strada. In termini di quantità di CO2, un autocarro produce emissioni 20 volte superiori a quelle di un'automobile", ha spiegato Giuseppe Mauri, capogruppo di Ricerca del Dipartimento Tecnologie di Trasmissione e Distribuzione Rse. Mario Spagnoli, responsabile Mobilità Sostenibile del Gse, ha poi parlato della Piattaforma Unica Nazionale (Pun), avviata a marzo 2024 in collaborazione con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rse, con l'obiettivo di mappare circa 50.000 punti di ricarica su tutto il territorio nazionale.

Fabrizio Ciaralli, senior manager Transportation per Amazon, ha invece presentato Chalet, uno strumento open source pensato per aiutare il settore.

Tra gli altri, sono intervenuti anche Lorenzo Barbo, ad di Amazon Italia Logistica, Mauro Giancaspro, direttore Technology, Innovation & Digital Spoke di Anas e Franco Cotana, amministratore delegato di Rse. L'evento si è poi concluso con l'intervento di Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



