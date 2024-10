Scelta consapevole percorso scolastico in Salone Mestieri

L'opportunità di una scelta consapevole per il percorso scolastico da intraprendere alle superiori: è l'iniziativa frutto della sinergia fra enti e associazioni aderenti al 'Tavolo unico provinciale scuola, formazione e lavoro' dedicata ai 7mila studenti di terza media del territorio nell'ambito del Salone dei Mestieri e delle Professioni alle Ville Ponti di Varese.

"L'aspetto peculiare di questo momento di orientamento - spiegano gli organizzatori - è che, a differenza degli open day dei singoli istituti, viene proposta ai ragazzi accompagnati dai loro docenti non soltanto l'offerta formativa statale e regionale, bensì anche la visita a stand con in mostra le professioni. Desk che, in una logica di peer education, sono presidiati dai loro colleghi più grandi, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale e che fungono da 'Virgilio' nell'accompagnarli verso una decisione adeguata alle loro aspirazioni e, al tempo stesso, all'offerta del sistema socioeconomico in cui siamo immersi. La novità di questa edizione è poi la presenza anche di imprenditori, professionisti e sindacati che offrono agli studenti la propria esperienza professionale. Non manca poi la possibilità per le famiglie di avere accesso libero tutti i giorni".

Oggi pomeriggio - mentre il Salone è stato visitato anche dal prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello -, era in svolgimento il seminario "La scuola non è una gara: l'importanza dell'errore nell'apprendimento dei ragazzi e delle ragazze" rivolto in particolare ai docenti con un approfondimento dedicato alla pedagogia dell'errore. Ad affiancare il prefetto, c'era il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello, che ha ribadito come "il Salone dei Mestieri e delle Professioni rientri nell'impegno dell'ente che, in coerenza con la propria missione istituzionale, esercita un ruolo di collegamento tra scuola e mondo del lavoro. L'attività di orientamento è un asse portante del sistema camerale e consiste in un insieme di servizi e attività volte ad aiutare le persone a prendere decisioni consapevoli, migliorando la conoscenza di se stesse e delle opportunità offerte sul mercato".



