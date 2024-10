Rubano in una libreria e in una farmacia, arrestati a Milano

Prima hanno rubato delle magliette alla libreria Feltrinelli di corso Buenos Aires, poi hanno fatto razzia di cosmetici e profumi in un farmacia nella via tra le principali dello shopping milanese.

Erano però tenuti d'occhio dagli agenti della Unità nuclei reati predatori della Polizia locale che hanno arrestato un algerino, un malese e un italiano, tutti con precedenti, per furto aggravato.

E' stato l'italiano a distrarre la farmacista, mentre gli altri due riempivano delle borse di cosmetici e profumi per 350 euro.

Appena usciti hanno provato a dividersi ma sono stati seguiti dagli agenti che li hanno arrestati in flagranza.



