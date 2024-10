Tradizione e innovazione, ricette ispirate alla gastronomia italiana e creatività, semplicità e ingredienti ricercati: è da questo mix che comincia il nuovo corso di Motta firmato dallo Chef Bruno Barbieri.

Motta si posiziona così come brand premium del Gruppo Bauli e lancia una nuova gamma di referenze, tra panettoni e pandori, ma anche prodotti per il consumo quotidiano, come merende e frollini. La nuova 'collezione' Motta è stata presentata il 23 ottobre a Palazzo Clerici a pochi passi dal Duomo di Milano.

"L'innovazione è nel DNA del brand fin dalla sua nascita nel 1919 per mano di Angelo Motta: non solo un grande pasticciere ma anche grandissima mente creativa. Oggi ritroviamo questa stessa spinta in Bruno Barbieri, che ha saputo reinventare completamente la gamma con la maestria che solo uno Chef di così grande esperienza può avere" commenta Luca Casaura, Chief Marketing Officer del Gruppo Bauli.

"Quando mi è stato chiesto di lavorare al progetto della nuova Motta, sono rimasto sorpreso, ma credo che aver unito l'esperienza di un cuoco con quella di un pasticcere sia stato la chiave per un risultato che lascerà il segno - aggiunge Bruno Barbieri -. Questo progetto, che ha richiesto circa un anno di lavoro, va oltre una semplice collaborazione tra un'azienda e uno Chef: non si tratta solo delle idee di un visionario, ma delle emozioni di un'anima con lo spirito libero. Ho lavorato su prodotti che evocano ricordi e dentro ogni nuovo prodotto ci sono i segreti, l'esperienza, ma anche i sogni di uno Chef".





