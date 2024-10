Il desiderio è una lastra marmo, mostra a Villa Panza a Varese

Due pesanti lastre di marmo che fluttuano su e giù nell'aria, sostenute da un lungo braccio meccanico in una perpetua ricerca dell'equilibrio. È una potente metafora del desiderio quella che offre al visitatore l'installazione monumentale allestita negli spazi della Scuderia Grande di Villa Panza a Varese.

Un'occasione, forse, per riflettere sull'attesa e sulle sospensione che chiunque prova davanti alle aspettative della vita. "La condizione del desiderio" è il titolo dell'opera firmata da Arcangelo Sassolino. Dopo l'anteprima di oggi, alla presenza dell'artista, l'installazione aprirà al pubblico domani e resterà nella dimora Fai di Biumo fino al 23 febbraio 2025.

Con questa "project room" si apre un nuovo ciclo di mostre site-specific. L'opera è un'imponente struttura concepita dall'artista vicentino nel 2009 per lo spazio Z33, a Hasselt, in Belgio, che a Villa Panza trova una nuova configurazione e una collocazione ideale proprio nella Scuderia Grande che il conte Panza immaginò per allestire opere d'arte potenti. "Quando sono entrato in questo spazio - ha sottolineato l'artista - mi è tornato in mente il lavoro di Hasselt e ho capito che qui c'erano le condizioni ideali per mostrarlo: per la sua dimensione, per l'acustica, per la luce e per il fatto che Villa Panza è un tempio di meditazione minimale». Per Sassolino il desiderio è sempre connesso a un'attività, a un impulso, a uno sforzo che non sempre raggiunge il suo risultato. L'artista lo descrive come l'emblema del paradosso dell'esistenza. "Un desiderio - ha spiegato Angela Vettese, curatrice dell'esposizione - che non può mai dirsi soddisfatto e che, nel suo moto pendolare, impone continuamente un dispendio di energie e uno stato di allarme che sono, anch'essi, dati costanti della poetica di Sassolino".



