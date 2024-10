Fondazione Ieo-Monzino celebra 30 anni a sostegno della ricerca

"Dopo la pandemia, l'importanza della ricerca medica è diventata più evidente e sentita che mai": lo ha sottolineato Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Ieo-Monzino, che ha celebrato il 30esimo anniversario delle sue attività di supporto alla ricerca oncologica e cardiovascolare in occasione della Cerimonia della Ricerca, che si è svolta ieri nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, alla presenza - tra gli altri - del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e della rettrice Marina Brambilla.

"Siamo profondamente convinti che la ricerca sia fondamentale quanto la cura" ha detto la presidente, spiegando che "uno degli scopi principali della Fondazione Ieo-Monzino ets, che ho l'onore di rappresentare da tre mandati, è sostenere i giovani talenti della ricerca oncologica e cardiovascolare con l'assegnazione di borse di studio dedicate a progetti nelle loro fasi embrionali. Ma non solo, siamo impegnati a finanziare le ricerche più promettenti, in questo caso con dati preliminari già solidi, ma bisognose di supporto per procedere nel lavoro che può richiedere anche anni prima di arrivare alla pubblicazione e quindi al risultato".

Sono 18 le borse di studio consegnate quest'anno grazie al Bando 2024 della Fondazione ai talenti della ricerca clinica e sperimentale dello Ieo e del Monzino, che arrivano da tutta Italia, dalla Siria, dalla Francia e dall'Austria.

Grazie al nuovo Bando "Progetti di Ricerca 2024" sono stati assegnati anche 3 grant biennali: a Gioacchino Natoli, direttore Transcriptional control of inflammation and Cancer Unit dello Ieo, per uno studio sui fattori che determinano l'aggressività delle cellule del tumore al pancreas, a Giovanni Aletti, direttore Ginecologia Chirurgica dello Ieo, per un'indagine sull'eterogeneità del tumore all'endometrio attraverso la biologia molecolare e l'intelligenza artificiale, e infine all'ingegnere Mattia Chiesa del Monzino per una ricerca volta a predire dei sottotipi di scompenso cardiaco utilizzando l'intelligenza artificiale.



