Fermi, raddoppiano le risorse per Università della Lombardia

"Le risorse a disposizione delle Università lombarde raddoppieranno rispetto alla precedente legislatura regionale.". Lo ha annunciato oggi Alessandro Fermi, assessore di Regione Lombardia con delega a Università, Ricerca e Innovazione, nel corso della tappa a Pavia del "viaggio tra le eccellenze": un confronto sul territorio con i 15 Atenei lombardi.

"Questo tour - ha sottolineato Fermi - non solo mi consente di tenermi aggiornato sulla realtà accademiche della nostra regione, ma anche di comprendere le migliori opportunità su come investire i contributi che arriveranno: è importante, infatti, dimostrare anche di saper spendere bene i soldi. La Lombardia non è solo Milano: un ente come la Regione deve aiutare anche gli altri territori. Pavia in particolare si caratterizza per la sua storica vocazione universitaria che l'ha portata a raggiungere traguardi importanti".

Fermi ha anche auspicato che "in futuro parte del fondo sociale europeo venga investito per sostenere il diritto allo studio: non possiamo lasciare sole le Università su un tema così delicato".

Francesco Svelto, rettore dell'Università di Pavia, ha ringraziato Regione Lombardia "per le risorse destinate a Pavia negli ultimi anni, che hanno permesso anche di avviare recentemente i lavori per la realizzazione del 'Parco Gerolamo Cardano' per l'innovazione sostenibile'. Con il Pnrr sono inoltre arrivati 80 milioni di euro per il nostro Ateneo, grazie a progetti che hanno visto impegnati il 25 per cento dei nostri docenti".



