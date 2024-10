E' stato controllato dai carabinieri a Milano ed era senza documenti. L'uomo, un argentino di 23 anni, ha portato i militari in quello che ha detto essere il suo domicilio. Nelì'appartamento, però, vi erano borse, scarpe e indumenti di grande firme rubati per un valore di 20mila euro.

E' stato arrestato per ricettazione.



