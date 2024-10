A.Fontana, in Lombardia disoccupazione ai minimi storici

"Lavoro, lavoro, lavoro. Il tasso di disoccupazione è ai minimi storici in Italia e la Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti e l'economia più forte del Paese, si conferma al vertice anche per il numero di occupati.

Sono estremamente orgoglioso che, tra i tanti dati positivi della nostra Regione, emerga un fatto evidente: in Lombardia, se hai voglia di lavorare, impegnarti e imparare, le opportunità non mancano. E se hai un'idea imprenditoriale, qui hai tutte le possibilità per trasformarla in realtà". Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana pubblicando un grafico che evidenzia come - secondo i dati Istat 2023 - il tasso di disoccupazione in Lombardia (4%) sia inferiore rispetto alla media nazionale (7,7%).



