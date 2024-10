Tentata rapina sul lungolago a Lecco, arrestato anche un minore

Un 18enne italiano ed un 17enne di origini tunisine sono stati arrestati dagli agenti della Questura di Lecco per tentata rapina ai dani di un 27enne che hanno violentemente colpito alla testa e alle gambe mentre tentava di difendersi.

La rapina è accaduta nei giorni scorsi in zona Lungolario Isonzo a Lecco. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno trovato dei testimoni e la stessa vittima: hanno raccontato che due giovani avevano picchiato il 27enne per cercare di rubargli il portafogli.

Gli agenti si sono messi alla ricerca dei due che sono stati bloccati. Entrambi gli arresti sono stati convalidati: al maggiorenne è stata imposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria mentre per il minorenne, con vari precedenti di polizia, è stata disposta la custodia cautelare in carcere al Beccaria di Milano, in attesa di giudizio.



