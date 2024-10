Musica e altre arti, la Sinfonica 'suona' con Brera

Partirà sabato prossimo, con un appuntamento che lega musica e arti visive, Intersezioni, la rassegna dell'orchestra Sinfonica di Milano pensata per indagare il rapporto fra il suono e le altre forme di espressione artistica.

Alle 18, all'auditorium di largo Mahler, andrà in scena la 'Nostalgia della bellezza': con un programma che coinvolge il direttore di Brera Angelo Crespi e il giornalista Luca Baccolini, in dialogo con la Sinfonica, diretta da Andrea Oddone, che eseguirà i Tre corali di Bach-Respighi, l'Adagietto della quinta sinfonia di Mahler e Le Ebridi di Felix Mendelssohn.

I prossimi appuntamenti saranno il 30 novembre Voyager Golden Record, dedicato alla musica nello spazio profondo, il 22 febbraio Il pianeta delle piante e il 12 aprile La realtà della visione.

Il primo appuntamento, del 26 ottobre, è realizzato in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e la biblioteca Braidense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA