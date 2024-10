L'assessore lombardo Beduschi è il nuovo presidente di Arepo

L'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, è il nuovo presidente di Arepo (Association of European Regions for Products of Origin).

Lo ha stabilito oggi l'assemblea plenaria annuale dell'associazione, che si è svolta a Larissa (Grecia). Per la vicepresidenza eletta l'Andalusia (Spagna) e alla tesoreria il Centre-Val de Loire (Francia).

Fondata nel 2004, Arepo rappresenta 35 Regioni di 8 Paesi europei e oltre 850 tra consorzi e associazioni di produttori, con l'obiettivo di promuovere e difendere i prodotti di qualità e origine protetta come DOP, IGP e specialità tradizionali garantite. Per l'Italia, oltre alla Lombardia, partecipano Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. "L'assunzione della presidenza di Arepo da parte Regione Lombardia - ha commentato Beduschi - offre un'ottima opportunità al nostro comparto agroalimentare. Consideriamo infatti le Indicazioni Geografiche un motore di sviluppo sostenibile e competitivo".

La Lombardia vanta infatti 20 Denominazioni di Origine Protetta (DOP), 14 Indicazioni Geografiche Protette (IGP), 41 Indicazioni Geografiche per il settore vitivinicolo, la cui crescita è guidata da Franciacorta, Lugana, Oltrepò Pavese, Valtellina e Garda e un valore economico generato supera i 2,5 miliardi di euro all'anno, con 53.000 aziende e oltre 200.000 occupati.

Uno dei temi centrali del mandato Arepo sarà la promozione di pratiche agricole sostenibili. Beduschi ha ribadito l'importanza di una transizione ecologica del settore agricolo che metta al centro ambiente, economia e società. "La sostenibilità ambientale - ha sottolineato- è una necessità, che tuttavia già oggi guida il mondo dell'agricoltura. Le nostre aziende fanno dell'innovazione e della tecnologia un faro per le attività quotidiane, con l'obiettivo di rendere le Indicazioni Geografiche non solo un modello produttivo di eccellenza, ma anche un esempio di come l'agricoltura possa essere un baluardo nella lotta al cambiamento climatico".



