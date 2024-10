Champions: Rodgers, fermata l'italiana che segna di più

"E' ciò di cui avevamo bisogno contro una squadra di questo valore. La concentrazione è stata fantastica contro una squadra di talento che è quella che segna di più nel campionato italiano". Brendan Rodgers, tecnico del Celtic, esalta la prestazione dei suoi contro l'Atalanta, bloccata sullo 0-0.

"Siamo al quarto punto in tre partite, in linea con dove vogliamo arrivare a gennaio. Abbiamo avuto tanto coraggio concentrandoci sulla fase difensiva per un ottimo punto - analizza l'allenatore degli scozzesi -. Il Dortmund aveva dato sette gol a noi prendendone cinque solo nel secondo tempo ieri sera: dalle batoste si impara. Solo un 20 per cento delle partite si può controllare, due rigori contro e due deviazioni nostre ed eravamo già sotto di quattro nella seconda partita finita 7-1".

"L'Atalanta ha efficacia e potenza negli ultimi trenta metri, ma sono orgogliosissimo della dignità e del coraggio dimostrati.

Valle dovrebbe essere un po' più pulito con la palla tra i piedi, Trusty ha fatto molte respinte di testa, anche Scales e Johnston sono stati ottimi nella difesa a quattro", prosegue Rodgers. Che conclude: "Nel primo tempo l'Atalanta ha avuto più occasioni rispetto al secondo, col passare dei minuti abbiamo anche saltato il loro pressing riuscendo a essere più puliti nel fraseggio. Facendolo ancora meglio avremmo potuto sperare in qualcosa di più".



