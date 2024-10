Azouz Marzouk concorre a posto di autista a Lecco

Sarà probabilmente assunto da un'azienda di trasporti come autista, dopo un percorso di reinserimento lavorativo, Azouz Marzouk, 44 anni, che perse la moglie Raffaella Castagna e il figlio di due anni Youssef nella strage di Erba. Nel'eccidio dell'11 dicembre 2006 morirono anche la suocera Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.

Nei prossimi giorni entrerà a far parte della Driver Academy di LineeLecco, il progetto in collaborazione con Enaip Lombardia - che prevede l'assunzione di persone disoccupate o che hanno scontato i loro debiti con la giustizia, formandole per l'acquisizione della patente D e la guida dei mezzi del servizio pubblico locale. E' un percorso mirato all'inclusione sociale, ma necessario anche per far fronte alla carenza di autisti: 320 ore di lezione, distribuite su 20 settimane. A Lecco Marzouk era arrivato per la prima volta nel 2008 per un periodo ai domiciliari, in seguito all'arresto per spaccio di droga.

Espulso, dopo dieci anni in Tunisia, la revoca del provvedimento di sicurezza perché non ritenuto più socialmente pericoloso e il recente ritorno in Italia.

Sei mesi di tempo per passare l'esame, ottenere il titolo di guida ed essere assunto. "Ho tutte le intenzioni di metterci anche meno — ha spiegato Azouz —. Ho tre figlie piccole e sono disoccupato. In Tunisia lavoravo in un minimarket, sono abituato ad alzarmi presto, non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione".



