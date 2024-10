A Villa Necchi Campiglio la mostra del libro raro e antico

Libri rari, volumi di straordinaria bellezza, opere introvabili, edizioni pregiate e originali, incunaboli e tante altre meraviglie a prezzi accessibili: 40 espositori dall'Italia e dall'estero attendono migliaia di collezionisti e appassionati di libri antichi a Villa Necchi Campiglio. Qui, in via Mozart a Milano, dal 25 al 27 ottobre si svolge la 'Mostra del libro antico e raro', organizzata dall'Associazione Librai Antiquari e Fondo per l'Ambiente Italiano, un appuntamento imperdibile per chi è a caccia di tesori letterari.

Tra le opere più interessanti, la prima edizione veneziana dell'Orlando Furioso, impressa nel 1584 da Francesco de' Franceschi e magnificamente illustrata da Girolamo Porro; e l'edizione originale di Francesco Cangiullo 'Caffè concerto.

Alfabeto a sorpresa' (1929) libro composto come fosse una serata di varietà, con finti manifesti pubblicitari disegnati con uno spregiudicato stile di parole in libertà con lettere distorte a tratteggiare figure e profili. In occasione della rassegna sarà anche presentato il nuovo numero della rivista di 'Cultura del libro', edita dall'Associazione Librai Antiquari e ufficialmente lanciata dieci anni fa da Umberto Eco. Da non perdere, inoltre, l'articolo a firma di Giovanni Biancardi che ha riscoperto il primo scritto a stampa, in esemplare unico, del conte Monaldo Leopardi, filosofo, politico, letterato italiano e padre di Giacomo Leopardi. E poi gli immancabili contributi di Lucio Gambetti, Antonio Castronuovo, Mauro Chiabrando, Alberto Brambilla, Enrico Tallone e molti altri.

La mostra è aperta venerdì dalle 14 alle 19, sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18.



