A via a Milano E-mob, la conferenza della mobilità elettrica

Prende il via a Milano E-mob, l'ottava Conferenza nazionale della mobilità elettrica, in piazza Del Duomo e a Palazzo Giureconsulti in piazza Mercanti, che durerà fino a venerdì 25 ottobre. L'esposizione presenta diversi stand di veicoli elettrici e colonnine di ricarica e in parallelo si svolgono incontri e dibattiti.

"La Regione Lombardia ha investito in cinque anni 200 milioni di euro per il ricambio dei veicoli, l'infrastrutturazione e il sostegno alle imprese. Investire in nuove tecnologie è un supporto allo sviluppo economico, il 40% delle nuove assunzioni è nei green jobs" ha commentato l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia Giorgio Maione.

"Questa mattina abbiamo parlato del Patto territoriale per la meccatronica, in cui siamo capofila di un partenariato interprovinciale di enti pubblici e privati il cui obiettivo è quello di accompagnare la transizione del territorio verso una mobilità più sostenibile con un'attività di ricerca, orientamento e formazione" ha aggiunto Andrea Dellabianca, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente di Formaper.

Per Camillo Piazza presidente di Class Onlus e coordinatore di E-mob, "la grande sfida nei prossimi anni sarà quella di creare delle sinergie tra le diverse opportunità economiche nello sviluppo della mobilità sostenibile".



