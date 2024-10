A Milano torna il festival dei beni confiscati alle mafie

Incontri, dibattiti, tour e per la prima volta anche una mostra con le opere d'arte confiscate alla criminalità organizzata. Torna a Milano, dal 26 al 31 ottobre, il Festival dei Beni confiscati alle mafie. La manifestazione è organizzata dal Comune di Milano per sensibilizzare e informare la cittadinanza sull'azione di contrasto alle mafie e sul riutilizzo dei beni sottratti al controllo criminale.

"Ci proponiamo un obiettivo ambizioso: raccontare, attraverso la scoperta dei beni confiscati cittadini, quanto sia radicato il fenomeno mafioso nei nostri territori - ha sottolineato l'assessore al Welfare Lamberto Bertolé - e, allo stesso tempo, quanto importante ed efficace sia il lavoro di contrasto. Lo dimostra il numero, in costante aumento, di proprietà confiscate che vengono assegnate ai Comuni".

Tra gli eventi, numerosi, la mostra 'SalvArti. Dalle confische alle collezioni pubbliche' che dal 3 dicembre sarà ospitata a Palazzo Reale, con oltre 90 opere di importanti artisti italiani e internazionali, sottratte dalla criminalità organizzata e ora restituite alla collettività.

Lunedì 28 ottobre al teatro Elfo Puccini oltre 500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado milanesi parteciperanno all'incontro 'Milano/Calabria:'ndrangheta una questione nazionale', un confronto a più voci a cui prenderanno parte l'assessore Bertolé, la coordinatrice della Dda milanese Alessandra Dolci, il giornalista de Il Domani Giovanni Tizian, il presidente di Trame festival Nuccio Iovene.



