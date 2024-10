X Factor alla fase dei live, il primo ospite è Ghali

È tutto pronto per la sfida a colpi di live dell'edizione 2024 di X Factor. Dopo le fasi dedicate ad audizioni, bootcamp e home visit, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW si aprirà la pagina dei Live Show. Sul palco dell'X Factor Arena saliranno i 12 artisti selezionati dai giudici Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro, alle prese con il sogno di esibirsi il 5 dicembre sul palcoscenico della finale in Piazza del Plebiscito a Napoli, per la prima finale in esterna nella storia internazionale del format.

A condurre ci sarà Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta. In qualità di ospite, in occasione del primo live, è già stato annunciato Ghali. "Il pubblico quest'anno ha ritrovato una connessione con X Factor - ha commentato Antonella D'Errico, Executive Vice President Content at Sky Italia - grazie all'alchimia che si è creata grazie ai giudici e a Giorgia. I concorrenti hanno trovato persone a cui affidarsi per crescere".



