Tamponamenti a catena, 3 feriti sull'A4 in provincia di Bergamo

Un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di svariati veicoli e ha causato tre feriti, si è verificato martedì mattina lungo l'autostrada A4 tra Dalmine e Capriate, in provincia di Bergamo. Nessuno si troverebbe in pericolo di vita.

E' accaduto alle 6 nella carreggiata in direzione di Torino, quando si sono tamponati, secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, quattro furgoni e un'autovettura. Il 118 ha fatto scattare l'invio delle ambulanze,. Sono state valutate 27 persone, delle quali tre sono state trasportate in ospedale (2 a Zingonia e due all'ospedale Gavazzeni) in codice giallo.



