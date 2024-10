Seguivano gli anziani per derubarli, un arresto e tre denunce a Milano

Seguivano gli anziani per poi borseggiarli quattro persone che sono state bloccate dalla Polizia di Stato a Milano. Uno di loro, colto in flagranza di reato, è stato arrestato, gli altri tre, che erano radiocollegati con lui, sono stati denunciati.



L'arrestato, un 37enne romeno, ha una lunga serie di precedenti. I suoi presunti complici, tutti suoi connazionali, sono una donna di 36 anni e due uomini di 32 e 34 anni. Erano stati notati da agenti in borghese della Squadra mobile in servizio anti borseggio in via San Michele del Carso, e seguiti poi fino in via Cena, quando sono entrati nel supermercato sfilando il portafogli a un cliente 85enne, che non si era accorto di nulla. Una volta bloccati tutti, la refurtiva, 300 euro e carte di credito, è stata restituita.



Video Anziani seguiti e rapinati fuori dai supermercati, presa banda a Milano

