Champions: Magnin, speriamo in una brutta giornata dell'Inter

"È una squadra leader in Europa, saremo uniti sin dall'inizio e ci crederemo. Cercheremo di coinvolgere il pubblico, speriamo in una brutta giornata dell'Inter". Lo ha detto il tecnico dello Young Boys, Joel Magnin, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l'Inter.

"Quella di Inzaghi è una squadra incredibile, quello che ha fatto con lui è sotto gli occhi di tutti - ha proseguito -.

Penso che per noi sia una grande sfida giocare contro una compagine così, hanno alcuni infortunati ma la rosa è incredibile: non credo che cambierà molto il modo di giocare - ha aggiunto -. Quando giochiamo a casa vogliamo far vedere il nostro meglio al nostro pubblico, vogliamo cercare di giocare in avanti e provare a fare gol, ma sappiamo che c'è tanta qualità contro di noi".



