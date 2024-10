Champions: l'inglese Oliver arbitra Young Boys-Inter

L'inglese Michael Oliver è l'arbitro designato dalla Uefa per Young Boys-Inter, gara della 3/a giornata di Champions League in programma domanille 21.

Assistenti Stuart Burt e James Mainwaring. Quarto uomo Andrew Madley. Alla Var ci sarà Stuart Attwell, mentre assistente Var è stato designato Peter Bankes.

Il bosniaco Irfan Peljto arbitrerà Atalanta-Celtic in programma domani alle 18.45.

Assistenti Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Quarto uomo Antoni Bandić. Alla Var ci sarà il tedesco Sören Storks, mentre assistente Var è stato designato il tedesco Christian Dingert.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA