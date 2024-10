Champions: Ibra 'giocatori sono adulti, importante è disciplina'

"Certe situazioni sono dinamiche, non sono prevedibili. Ognuno reagisce a suo modo, l'importante è che abbiano disciplina e che siano professionisti in campo": lo dice il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, a Sky, prima del fischio d'inizio della sfida Champions League tra il Milan e il Bruges, rispondendo ad una domanda riguardo il comportamento un po' anarchico di alcuni giocatori.

Ibrahimovic è mancato a lungo da Milanello, ma non per questo, sottolinea, il lavoro si è fermato: "Stiamo lavorando come prima, non cambia niente. Fonseca sia se stesso, è lui l'allenatore e certe questioni devono risolvere dall'interno, sono adulti e devono prendersi le loro responsabilità. Ed è quello che stanno facendo".

Ora il Milan deve centrare la prima vittoria in Champions League per risollevare il cammino europeo: "Sto vedendo la squadra che sta migliorando tanto. C'è più equilibrio, serve più stabilità ma è un lavoro che stanno cercando e stanno facendo di tutto per averlo. Degli errori fatti abbiamo pagato tanto. Vero, zero punti in Champions è stasera sarà importante per prendere i primi punti".



