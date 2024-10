Autonomia: A.Fontana, 'referendum 7 anni fa, lasciateci correre'

"Noi lombardi chiediamo una sola cosa: lasciateci lavorare affinché la nostra Regione, la locomotiva d'Italia, possa essere ancor più veloce e concreta".

A sette anni esatti dal referendum con cui Lombardia e Veneto hanno approvato il referendum per ottenere l'autonomia, il governatore lombardo Attilio Fontana ha voluto ricordare il suo predecessore Roberto Maroni, promotore, con Luca Zaia, della consultazione.

"Grazie al lavoro del ministro Roberto Calderoli, questo è il primo anniversario nel quale l'autonomia differenziata è legge - ha ricordato sui social Fontana - Il percorso tra le Regioni e il Governo è ripartito e possiamo finalmente dire che molti passi avanti sono stati fatti".

"Nel frattempo - ha però aggiunto - i partiti di sinistra, poveri di contenuti e idee, hanno scelto di unirsi per ostacolare forse l'unica riforma a costo zero che può portare benefici concreti a ogni cittadino italiano".

"Noi lombardi - è la conclusione - chiediamo una sola cosa: lasciateci lavorare affinché la nostra Regione, la locomotiva d'Italia, possa essere ancor più veloce e concreta".



