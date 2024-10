Ad Alberto Peruzzo premio 'Città del Galateo' per l'editoria

Per la categoria Editoria il premio internazionale d'eccellenza 'Citta' del Galateo - Antonio de Ferrariis' è stato assegnato ad Alberto Peruzzo. La cerimonia del riconoscimento, giunto all'XI edizione, si svolgerà a Milano il 25 ottobre al Centro Pime.

Peruzzo è stato fra i più importanti editori italiani. Fresco novantenne, milanese, Peruzzo, ha avuto sessant'anni di successi editoriali reinventando la vendita delle enciclopedie a fascicoli e dei libri e mettendo in onda con la prima televisione privata nazionale, Rete A, un telegiornale. Tra l'altro è un grande sportivo: è probabilmente l'editore ancora in attività più veloce del mondo con 33 maratone alle spalle, e podi nazionali e internazionali nella corsa e nella marcia.





