Uscirà nel 2026 il film Bugatti prodotto da Andrea Iervolino

La vita di Ettore Bugatti, il fondatore della celebre casa automobilistica, noto per aver trasformato l'automobilismo con il suo genio creativo e la sua instancabile dedizione al design e alla tecnologia è al centro di Bugatti, il nuovo film atteso per il 2026 che sarà prodotto da "The Andrea Iervolino Company", fondata dal produttore cinematografico, già noto per i film Lamborghini e Ferrari e attualmente impegnato nella produzione di Maserati. Le riprese inizieranno alla fine del 2025.

"Dopo il successo dei nostri film su Lamborghini e Ferrari, sono entusiasta di portare alla luce un'altra icona dell'automobilismo mondiale" spiega Andrea Iervolino. "Bugatti sarà un film che onorerà la passione e l'innovazione che hanno definito una delle case automobilistiche più iconiche di sempre". Bugatti sarà "un progetto ambizioso e ricco di emozione che racconterà non solo la storia di un marchio leggendario, ma anche quella di un uomo che ha rivoluzionato l'ingegneria automobilistica con la sua visione artistica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA