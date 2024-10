Operaio ustionato al volto nel Varesotto, è grave

Un operaio di 43 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito ad un infortunio sul lavoro verificatosi alla Sicad, azienda con sede in via Caduti della Liberazione a Uboldo (Varese) e che produce nastro adesivo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il 43enne ha riportato ustioni di secondo grado al volto dopo essere stato investito da un ritorno di fiamma durante la miscelazione di sostanze chimiche. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto il 118 ha inviato automedica e ambulanza, il 43enne è stato trasportato in codice rosso al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

Presenti in via Caduti della Liberazione anche i vigili del fuoco, che hanno scongiurato il pericolo di un incendio, i carabinieri della compagnia di Saronno e i funzionari di Ats Insubria. A questi ultimi, competenti in materia di infortuni sul lavoro, il compito di ricostruire con esattezza l'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA