Il 43% dei lombardi pratica sport ma aumentano i sedentari

In Lombardia il 43,2% dei residenti pratica attività sportiva, un dato in crescita rispetto allo scorso anno e superiore alla media nazionale (36,9%), anche se aumenta dell'1,2% il numero di cittadini sedentari. La Lombardia è l'unica regione che supera il milione di tesserati a federazioni sportive (con il 17,25% del totale nazionale, in crescita rispetto al pre-Covid). Sono alcuni dei numeri dell'indagine 'Sport Plan 2024', un'analisi aggiornata del sistema sportivo regionale realizzata con 1203 interviste.

In totale in Lombardia sono presenti 13.283 impianti sportivi che offrono 41.359 spazi per le attività di cui il 98% 'attivi'.

L'età media degli impianti lombardi è di 46 anni, con il 25% costruito dopo il 2000. La provincia di Milano presenta il maggior numero di spazi destinati alle attività sportive, seguita da Brescia e Bergamo. Tra le più praticate calcio e calcio a 5 (23,9%), pallavolo e beach volley (14%), pallacanestro (12,9%), ginnastica e attività motorie (9,50%), tennis e padel (7,9%). Presenti anche 1839 aree outdoor per lo sport libero e 626 piste da sci con 281 impianti di risalita.

"La politica dello sport non è fatta solo di numeri e di percentuali, occorre una visione, lo sguardo deve precorrere un cammino condiviso indicando la direzione - ha detto la sottosegretaria della Regione Lombardia a Sport e Giovani Federica Picchi -. La nostra è sostenuta dalla finalità che ogni pratica sportiva possa formare non solo i ragazzi ma anche gli adulti e gli anziani. Promuovere l'adozione di stili di vita sani, e, insieme, l'inclusione dei più fragili"".

Per il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, "in una comunità lo sport riveste un importantissimo ruolo sociale: famiglie e società sportive - ha concluso - hanno un compito educativo insostituibile nella formazione e preparazione dei nostri ragazzi".



