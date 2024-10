Champions: Bruges 'concentrati per non cadere in trappola Milan'

"Per non perdere col Milan devi essere concentrato, senza distrazioni per lo stadio, molto pazienti. Vogliono sfidarci trovando spazi e noi non dobbiamo cadere in quella trappola. Dobbiamo fare il nostro gioco come contro il Dortmund. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, i giocatori hanno bisogno di fiducia": lo dice Nicky Hayen, allenatore del Bruges, alla vigilia della sfida contro il Milan a San Siro.

Hayen però non vuole dare nomi, preferisce non indicare chi sono i più 'temibili' tra i rossoneri: "Non parlo di individualità, ma ci sono grandi pericoli. Hanno grande qualità e non l'hanno ancora dimostrata tutta. Ci aspettiamo una grande pressione in avanti. Loro sono in crescita, ci aspettiamo un livello più alto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA